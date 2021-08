La Mothe-Saint-Héray L'Orangerie Deux-Sèvres, La Mothe-Saint-Héray L’Orangerie : galeries, jardins et “La Grande Exposition” de l’illustrateur Laurent Audouin L’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

17 – 19 septembre L’Orangerie : galeries, jardins et “La Grande Exposition” de l’illustrateur Laurent Audouin * Ancienne salle de bal du château démantelé, construite en 1634. Accès aux jardins recréés en 1997. La galerie haute accueille les machines fantastiques du héros “Sacré-Cœur”. Dans la galerie haute : “La Grande Exposition” : Sacré-Cœur est un chasseur de créatures fantastiques imaginé par l’auteur Amélie Sarn et l’illustrateur poitevin Laurent Audouin. Pour chacune de ses aventures, Amélie Sarn imagine de nouvelles machines que Laurent Audouin fabrique d’abord « en vrai », avant de les dessiner. Ces machines sont faites de vieilles passoires et autres ustensiles mis au rebus. Enfants et adultes peuvent s’amuser à les manipuler. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Gratuit.

L’Orangerie Allée de l’Orangerie, 79800 La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray 79800 Quincangrousse Deux-Sèvres

http://www.la-mothe-saint-heray.fr

Édifiée en 1634 par Nicolas Tillon, maître maçon de Richelieu, sur commande d’Henri de Baudéan, comte de Parabère, l’Orangerie demeure l’unique vestige du château du Moyen Âge.

Les jardins à la française du XVIIe siècle, situés le long d’un grand canal, entourés de citronniers et d’orangers, sont fermés par une galerie-orangerie et des pavillons passerelles. En 1913, ce monument est en ruine et sera sauvé et classé en 1925 grâce à la détermination de citoyens mothais et de l’association régionaliste poitevine présidée par le Dr. Corneille. Reconvertie en salle d’expositions, la galerie s’anime autour d’événements culturels.

