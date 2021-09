Gennes-Val-de-Loire logis du prieur Cunault Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Vue de l’extérieur du Logis du Prieur logis du prieur Cunault Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

Vue de l’extérieur du Logis du Prieur logis du prieur Cunault, 18 septembre 2021 09:00, Gennes-Val-de-Loire. Journée du patrimoine 2021 logis du prieur Cunault.

18 et 19 septembre Vue de l’extérieur du Logis du Prieur * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

*

logis du prieur Cunault rue notre dame cunault 49350 Gennes Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location55991344.jpg

construit vers 1510, cette demeure Renaissance servait d’habitation aux moines de Cunault. cet édifice a été peu modifié et est devenu une propriété privée.

Crédits : ctctourisme culture

Détails Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu logis du prieur Cunault Adresse rue notre dame cunault 49350 Gennes Ville Gennes-Val-de-Loire lieuville logis du prieur Cunault Gennes-Val-de-Loire