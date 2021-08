Traversez sept siècles d’histoire grâce à une visite exceptionnelle Logis de Sigogne, 18 septembre 2021 10:00, Coulgens.

Logis de Sigogne.

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00

Traversez sept siècles d’histoire grâce à une visite exceptionnelle

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Départs : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Pas de visite libre en dehors de ces horaires.



Logis de Sigogne 53 rue du logis, Les Capus 16560 Coulgens Coulgens 16560 Charente

Le logis de Sigogne (XIIIe-XVe siècles), témoin de l’époque féodale a traversé les guerres et les révolutions. A maintes reprises, il s’est relevé de la ruine et des affres du temps. Comme pour conjurer les siècles, le donjon et le corps de logis se dressent de nouveau fièrement sur les labours et les bois de notre commune. Il a toujours trouvé des hommes et des femmes prêts à le relever et lui redonner vie. Aujourd’hui, redevenu demeure familiale, il est prêt à vous livrer ses secrets.

Crédits : ©Julien Ferrant Gratuit ©Julien Ferrant