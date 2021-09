Beaulieu-sur-Layon Logis de la Pinsonnière Beaulieu-sur-Layon, Maine-et-Loire Visite libre extérieurs Logis de la Pinsonnière Beaulieu-sur-Layon Catégories d’évènement: Beaulieu-sur-Layon

Visite libre extérieurs Logis de la Pinsonnière, 18 septembre 2021, Beaulieu-sur-Layon

18 et 19 septembre Visite libre extérieurs * *

samedi 18 septembre – 10h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 17h00

Entrée libre

Logis de la Pinsonnière, 2, rue Saint Vincent, 49750 Beaulieu-sur-Layon, Maine-et-Loire

Jean-Charles Pinson, capitaine de la Milice bourgeoise d’Angers, hérita d’une terre sise à Beaulieu, de son Beau-Père et tuteur. Par acte du 13 mai 1780, passé devant maître Trottier à Angers, il empruntait une somme de 1700 livres à un commissaire des guerres, Guérin du Mas, de passage à Angers, pour faire construire un hôtel sur la terre qui lui avait été léguée. A cette époque vivait à Beaulieu un nommé Jacques Jary, qualifié d’architecte sur les registres de baptême de ses enfants. C’est probablement lui qui construisit la Pinsonnière entre 1780 et 1788, comme l’hôtel Desmazières dans la même ville (1779). Durant la Révolution, par acte du 27 ventôse en VI (17 mars 1798) il vendit la propriété à Pierre-Charles Joubert et Marie-Charlotte Aimée Paulmier son épouse dont l’habitation voisine avait été incendiée.La vente eut lieu pour la somme de 12 300 livres.

