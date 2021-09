Saumur Logis de la Cendrerye Maine-et-Loire, Saumur Visites commentées et libres au Logis de la Cendrerye Logis de la Cendrerye Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

Visites commentées et libres au Logis de la Cendrerye Logis de la Cendrerye, 18 septembre 2021 10:00, Saumur. Journée du patrimoine 2021 Logis de la Cendrerye. Gratuit

18 et 19 septembre Visites commentées et libres au Logis de la Cendrerye * Les propriétaires font découvrir les extérieurs et les intérieurs de l’ancienne Bourse du travail en restauration. Ce logis, qui fut la demeure de la très puissante famille des Foullon, a livré d’extraordinaires plafonds peints des 15e et 16e siècles. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

*

Logis de la Cendrerye Saumur, 18 rue Cendriere Saumur 49400 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76050393.jpg

Ce logis fut la demeure de la très puissante famille des Foullon et a livré d’extraordinaires plafonds peints des 15e et 16e siècles

plafonds de bois

polychrome des XVe – XVIe siècle

Crédits : Gratuit © Amaury de la Rupelle

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Logis de la Cendrerye Adresse Saumur, 18 rue Cendriere Ville Saumur lieuville Logis de la Cendrerye Saumur