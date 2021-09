Exposition “Balade en Tram en pays mentonnais” L’Odyssée, bibliothèque municipale de Menton, 18 septembre 2021 09:30, Menton.

Journée du patrimoine 2021

Samedi 18 septembre, 09h30, 14h00

Exposition “Balade en Tram en pays mentonnais”

Cette exposition retrace la naissance de la Compagnie des « Tramways de Nice et du Littoral », sa ligne qui débutait à la place Masséna entre 1898 et 1932 et qui desservait par la Basse-Corniche Monaco, Roquebrune et Menton (terminus à Garavan) ainsi que le réseau urbain de Menton. La ligne de tramways de Montagne TNL (1912-1931), depuis Menton à partir de la vallée du Careï, via Monti et Castillon en direction de Sospel, est également évoquée à travers une riche iconographie. Ces tramways sont les précurseurs des moyens de transports en Pays Mentonnais.

Inauguration Vendredi 10 septembre à 17 h. Cette exposition se tiendra jusqu’au 16 octobre 2021

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

L’Odyssée, bibliothèque municipale de Menton 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton 06500 Alpes-Maritimes

