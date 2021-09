Hyères LM studio Hyères, Var Peintures de Bertille de Baudinière lors de l’exposition “Après la tempête/ After the Storm/Umi yori mo mada fukaku” LM studio Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Peintures de Bertille de Baudinière lors de l'exposition "Après la tempête/ After the Storm/Umi yori mo mada fukaku" LM studio, 17 septembre 2021

17 – 19 septembre Peintures de Bertille de Baudinière lors de l’exposition “Après la tempête/ After the Storm/Umi yori mo mada fukaku” * Après presque deux ans de peur et tragédie dû à la pandémie, je vous donne rendez-vous à Hyères où j’ai le plaisir d’avoir une résidence d’artiste à LM Studio du 7 septembre au 2 octobre 2021. A cette occasion, j’exposerai mon travail de ces dernières années, et je continuerai ma série Red Earth, commencée en 1991 en Nebraska avec la terre rouge des Amérindiens. Cette fois-ci à Hyères j’utiliserai l’ocre rouge du Colorado Provençal dans le Luberon, que je fixerai sur la toile avec de la caséine dans l’atelier de LM Studio. Le titre de cette exposition vient du film Après la tempête d’Hirokazu Kore- Eda, (海よりもまだく, sorti en 2016, qui nous raconte que si « les cicatrices ne se referment jamais tout à fait … il reste … l’espoir que les choses peuvent aller mieux. Un peu mieux. Ou un petit peu mieux. » *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 15h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

entree libre et respect des gestes barrières masque,..

LM studio 83400 Hyères Hyères 83400 Costebelle Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69583498.jpg +33627277940 https://www.lmstudio.org

Galerie / résidence d artiste ayant conservé un bel escalier en colimaçon et tommettes d’origine avec une exposition de livres d artiste contemporain -patrimoine vivant

Crédits : Bertille de Baudiniere

