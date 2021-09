L'Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue, Collégiale Notre-Dame-des-Anges L'Isle-sur-la-Sorgue, Vaucluse Visites commentées du clocher de la collégiale L’Isle-sur-la-Sorgue, Collégiale Notre-Dame-des-Anges L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Samedi 18 septembre, 09h30, 10h30, 11h30 Visites commentées du clocher de la collégiale * Déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer, prévoir des chaussures et une tenue adaptées. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 10h15

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h15

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h15

Places limitées, inscription obligatoire avant le 17 septembre. Pass sanitaire obligatoire

L’Isle-sur-la-Sorgue, Collégiale Notre-Dame-des-Anges Place de la Liberté 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Crédits : Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue Gratuit|Sur inscription

