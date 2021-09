Lille Lille Moulins Centre LGBT+ : 19 Rue de Condé, 59000 Lille Lille, Nord Matrimoine 2021: A nous les rues ! / Rencontres Féministes Lille Moulins Centre LGBT+ : 19 Rue de Condé, 59000 Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Samedi 18 septembre, 10h00 Matrimoine 2021: A nous les rues ! / Rencontres Féministes * L’environnement dans lequel nous grandissons vient impacter notre processus de création d’identité. Aujourd’hui 10% de noms de femmes cohabitent avec 90% de noms d’hommes dans l’espace public. De manière ludique et artistique, nous proposons de rebaptiser des rues de la ville sous forme d’un parcours à travers 3 quartiers de Lille. En partenariat avec des structures sociales des quartiers, des artistes et intervenantes Les Rencontres féministes proposeront des impromptus artistiques racontant l’histoire des femmes choisies : rendons visible les femmes oubliées de l’histoire ! Elsa Clément, Ratiba Mokri, Juliette Galamez, Mawy Spencer, Pauline Van den Hende, Hélène Vasseur. Avec le soutien de HF Hauts de France

