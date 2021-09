Lignières Lignières Aube, Lignières Exposition de photographies in situ du village au début du XXe siècle Lignières Lignières Catégories d’évènement: Aube

Dimanche 19 septembre, 09h30 Exposition de photographies in situ du village au début du XXe siècle * Retournez à Lignières au début du XXe siècle avec d’anciennes cartes postales du village, rassemblées à l’occasion d’une exposition photographique. Replacés à l’endroit même où ont été réalisés les clichés, les tirages vous permettront de voyager dans le temps.

Les tirages grands formats permettent de relever les détails et particularité des lieux. *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

Gratuit. Circuit libre.

Lignières Place de l’église, 10130 Lignières Lignières 10130 Aube

Lignières est un petit village français situé dans le département de l’Aube et la région du Grand Est (anciennement région Champagne-Ardenne). Ses habitants sont appelés les Daubiers et les Daubières. En raison de sa faible densité, Lignières est considéré comme une commune rurale.

