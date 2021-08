La Ferté-sur-Chiers Ligne Maginot - site de Villy-La Ferté Ardennes, La Ferté-sur-Chiers Découvrez un lieu emblématique de la résistance face aux allemands Ligne Maginot – site de Villy-La Ferté La Ferté-sur-Chiers Catégories d’évènement: Ardennes

samedi 18 septembre – 10h15 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h45

dimanche 19 septembre – 10h15 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h45

3€ adultes. Gratuit -18 ans. Réservation recommandée. Nombre de place limité. Bonnes chaussures et veste recommandées.

Ligne Maginot – site de Villy-La Ferté Fort de Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté sur Chiers La Ferté-sur-Chiers 08370 Ardennes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location40952655.jpg http://www.ouvragelaferté.fr https://www.facebook.com/ouvragedelaferte/

Appartenant au système de défense français frontalier de la ligne Maginot, l’ouvrage de La Ferté a été, en mai 1940, le théâtre de l’un des évènements les plus dramatiques de la bataille de France. Après plusieurs jours de combat, il vit l’intégralité de sa garnison – soit une centaine d’hommes – périr asphyxiée au fond de sa galerie souterraine.

