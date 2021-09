Pulligny Lieu-dit Entre-deux-eaux Meurthe-et-Moselle, Pulligny Circuit découverte ludique du village de Pulligny Lieu-dit Entre-deux-eaux Pulligny Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Pulligny

Circuit découverte ludique du village de Pulligny Lieu-dit Entre-deux-eaux, 18 septembre 2021 15:00, Pulligny. Journée du patrimoine 2021 Lieu-dit Entre-deux-eaux. Gratuit

18 et 19 septembre Circuit découverte ludique du village de Pulligny * Participez à un circuit découverte du patrimoine avec jeu et remise de prix ! Rendez-vous au lieu-dit Entre-deux-eaux à l’entrée du pont sur le Madon ! Le circuit permet une découverte de 16 éléments du patrimoine de Pulligny, disséminés dans le village, du Moyen Âge au XIXe siècle, avec un jeu de questions et une remise de prix à la fin de la visite. Le circuit est accessible à des personnes à mobilité réduite mais comporte des passages en pente. Des toilettes sont disponibles en fin de parcours. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

*

Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h30. Masque et respect des règles sanitaires en vigueur.

Lieu-dit Entre-deux-eaux D 50b, Place du Moulin, 54160 Pulligny Pulligny 54160 Meurthe-et-Moselle

03 83 25 05 32 http://www.pulligny.fr

