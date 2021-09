Le Chambon-sur-Lignon Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Visite guidée du Lieu de Mémoire Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Visite guidée du Lieu de Mémoire Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon, 18 septembre 2021 10:30, Le Chambon-sur-Lignon. Journée du patrimoine 2021 Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur ldm.chambon@memorialdelashoah.org

Samedi 18 septembre, 10h30 Visite guidée du Lieu de Mémoire * Le Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon est un lieu unique dédié aux Justes parmi les Nations et aux résistances pendant la Seconde Guerre mondiale.

Venez visiter l’exposition permenante avec une médiatrice de l’équipe.

Inscription par mail ldm.chambon@memorialdelashoah.org *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

*

Sur inscription

Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon 23, route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Le Chambon-sur-Lignon 43400 Le Cher Haute-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location75304961.jpg 04 71 56 56 65

Le lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon propose de découvrir l’histoire du plateau Vivarais-Lignon pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, les habitants, marqués par les persécutions protestantes de l’Époque moderne et par une forte tradition d’accueil social et touristique, ont accueilli et sauvé de nombreux persécutés, juifs, mais aussi républicains espagnols ou encore anti-nazis. À l’heure où les derniers témoins disparaissent, le lieu de mémoire a pour objectif de conserver et transmettre la mémoire de cette histoire auprès de tous, notamment des plus jeunes.

Crédits : ©lieu de mémoire au Chambon sur Lignon Gratuit|Sur inscription © Lieu de mémoire

Détails Heure : 10:30 - 12:00 Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon Adresse 23, route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Le Chambon-sur-Lignon Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Lieu de Mémoire au Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon