18 et 19 septembre Découverte du théâtre et présentation de la saison 2021/2022 * Venez découvrir le théâtre, ses coulisses et suivre, en petit comité, la présentation de la saison. Un moment de convivialité et d’échanges ! Samedi 18 septembre :

11h, 15h, 18h30 : Visite du Théâtre « Côté coulisses » (durée 45min)

12h, 16h, 19h30 : Présentation de la saison/goûter/apéritif (durée 1h30) Dimanche 19 septembre :

11h : Visite du Théâtre « Côté coulisses » (durée 45min)

12h : Présentation de la saison/apéritif (durée 1h30) Profitez également, sur le parvis du théâtre, d’une exposition autour de l’histoire du théâtre le Liburnia. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 19h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 13h30

Gratuit. Réservation obligatoire. 20 places maximum par visite. Masque et pass sanitaire obligatoires.

Liburnia 14 rue Donnet, 33500 Libourne

Théâtre, danse, cirque, humour, expos et bien d’autres curiosités à découvrir au fil de l’année au théâtre municipal le Liburnia. Une programmation éclectique, accessible financièrement et à tous les publics. Le Théâtre le Liburnia est situé à l’emplacement d’une première salle de spectacle construite en 1908. Au cours de son histoire, l’espace est tour à tour un lieu de projection cinématographiques, un théâtre mais aussi un tremplin pour de jeunes groupes qui deviennent de grandes figures du rock français. En 1967, le Théâtre le Liburnia devient municipal. Il est attaché au service « Spectacle Vivant » de la Ville de Libourne qui propose chaque saison une programmation variée permettant de partager la vivacité de la création contemporaine et de voir le monde autrement. Le Théâtre le Liburnia est aussi un lieu de résidences, de rencontres, d’ateliers et d’expositions. L’espace est également ouvert à des partenaires extérieurs tels que l’association Culture et Cie, organisateur des Entre-scènes. Le Théâtre le Liburnia est par ailleurs organisateur du festival international des arts de la rue « Fest’Arts » qui anime le coeur de ville en début août depuis 1991 et rassemble aujourd’hui près de 50 000 spectateurs.

