Levroux Les Tours Indre, Levroux Feu d’artifice Les Tours Levroux Catégories d’évènement: Indre

Levroux

Feu d’artifice Les Tours, 18 septembre 2021 22:00, Levroux. Journée du patrimoine 2021 Les Tours. Gratuit

Samedi 18 septembre, 22h00 Feu d’artifice * *

samedi 18 septembre – 22h00 à 22h30

*

Les Tours Avenue du Vieux Château 36110 Levroux Levroux 36110 Levroux Indre

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76693584.jpg

Seul vestige du Château construit au XVe siècle. Il s’agit du Chatelet d’entrée avec ses deux tours rondes. Il fut propriété par héritage de Catherine de Médicis.

Crédits : Gratuit Ville de Levroux

Détails Heure : 22:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Indre, Levroux Autres Lieu Les Tours Adresse Avenue du Vieux Château 36110 Levroux Ville Levroux lieuville Les Tours Levroux