visite flash des Thermes de Constantin Les thermes de constantin, 18 septembre 2021 14:00, Arles

18 et 19 septembre visite flash des Thermes de Constantin

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

Les thermes de constantin Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles

http://www.patrimoine.ville-arles.fr

Arles offre un exemple intéressant d’adaptation d’une cité antique à la civilisation de l’Europe médiévale. Elle conserve d’impressionnants monuments romains ainsi que des collections antiques exceptionnelles. À l’intérieur des murs, Saint-Trophime avec son cloître est un des monuments majeurs de l’art roman provençal. Lieux publics des plus fréquentés, les thermes sont indispensables au confort de la vie urbaine de l’époque romaine. On y associe la pratique d’exercices physiques et les bains. L’établissement joue aussi un rôle social majeur comme lieu de rencontres et d’échanges. Partiellement dégagés, les thermes de Constantin datent du début du IVe siècle.

