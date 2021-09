Chaumont Les Silos, maison du livre et de l'affiche Chaumont, Haute-Marne Vide bibliothèque Les Silos, maison du livre et de l’affiche Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Vide bibliothèque Les Silos, maison du livre et de l'affiche, 19 septembre 2021 09:00, Chaumont

Dimanche 19 septembre, 09h00 Vide bibliothèque * Venez au vide bibliothèque de particuliers et brocanteurs organisé par les amis du salon du livre de Chaumont. Le dimanche 19 septembre, de 9h à 18h, au rez-de-chaussée des SILOS.

Entrée gratuite.

Restauration sur place avec le Bär – Burger – Truck Stand d’information sur le 19ème Salon du livre de Chaumont – Héritage et Patrimoine qui aura lieu du 11 au 14 novembre 2021 Inscriptions au 06 82 54 25 81 ou assodesamisdusalondulivre@gmail.com

4€ la table de 1,70 m – 1 table gratuite pour les adhérents de l’AASLC Pass sanitaire obligatoire pour toute personne majeure,

port du masque à partir de 11 ans, distanciation physique et désinfection des mains. En partenariat avec la Ville de Chaumont et le Crédit Mutuel. *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Entrée libre. Inscription pour les exposants, 4€ la table.

Les Silos, maison du livre et de l’affiche 7-9 avenue Foch, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne

Les Silos abritent une médiathèque au cœur du quartier de la gare de Chaumont en Haute-Marne. La dénomination rappelle qu’à l’origine, le bâtiment était une coopérative agricole, caractéristique de l’architecture des années 1930. Le projet de réhabilitation en 1994 a permis de conserver les anciennes trémies à grain, qui traversent les étages de part en part révélant un bâtiment de verre impressionnant dans son aspect, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le bâtiment a obtenu, en 2011, le label « Patrimoine du XXe siècle » délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. Les Silos proposent une offre multiple et cohérente de 130 000 documents multimédias dont 84 000 en accès libre répartis sur 4 niveaux, accessibles au public 31h par semaine. Ils veillent également sur un fonds prestigieux de 285 manuscrits et 200 incunables et plus de 30 000 documents anciens divers.

Les Silos participent aussi à la vie culturelle locale par le développement d’actions culturelles diversifiées et régulières dont le temps fort est le Salon du livre de Chaumont qui a lieu chaque année en novembre. Ils s’investissent également dans l’action éducative aux côtés de partenaires institutionnels.

