Les Salines – Parcours d’aventure du sel Les Salines, 18 septembre 2021 09:30, Les Sables-d'Olonne. Journée du patrimoine 2021 Les Salines. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Les Salines – Parcours d’aventure du sel * En plein cœur des exploitations salicoles, sur 10 hectares de marais, un circuit détaillant la fabuleuse aventure du sel au travers des sentiers à la découverte des huttes gauloises et des cabanes de garde. Parc d’Aventure du Sel: jeux, pédagogie, histoire, récolte de sel par les enfants. Rencontre avec les sauniers. Dernière admission à 17h. Pass sanitaire demandé. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Tarif unique pour tous : 8€50

Les Salines 120 route de l’Aubraie Les Sables-d’Olonne 85100 Les Sables-d’Olonne Vendée

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 51 21 01 19 https://www.lessablesdolonne.com/

