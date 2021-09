Les Sables-d'Olonne Les sables d'Olonne Les Sables-d'Olonne, Vendée Visites guidées de l’Hôtel de Ville des Sables-d’Olonne et des mairies annexes de la Jarrie d’Olonne-sur-Mer et du Château d’Olonne Les sables d’Olonne Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Visites guidées de l’Hôtel de Ville des Sables-d’Olonne et des mairies annexes de la Jarrie d’Olonne-sur-Mer et du Château d’Olonne Les sables d’Olonne, 18 septembre 2021 09:00, Les Sables-d'Olonne. Journée du patrimoine 2021 Les sables d’Olonne. Gratuit|Sur inscription 02 51 23 16 00, http://www.lessablesdolonne.fr

Samedi 18 septembre, 09h00 Visites guidées de l’Hôtel de Ville des Sables-d’Olonne et des mairies annexes de la Jarrie d’Olonne-sur-Mer et du Château d’Olonne * Mairie des Sables-d’Olonne, 21 place du Poilu de France.

Mairie annexe du Château d’Olonne, 53, rue Séraphin Buton.

Mairie annexe d’Olonne-sur-Mer la Jarrie, rue des Sables. Les horaires seront définies en fonction des réservations. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

Entrée sur inscription

