Circuit commenté “Maurice Durand, architecte sablais” Les sables d’Olonne, 18 septembre 2021 16:30, Les Sables-d'Olonne. Journée du patrimoine 2021 Les sables d’Olonne. Gratuit|Sur inscription 02 51 23 16 00, http://www.lessablesdolonne.fr

Samedi 18 septembre, 16h30 Circuit commenté “Maurice Durand, architecte sablais” * Visite réalisée par Priscilla Giboteau, guide conférencière SPL Destination les Sables-d’Olonne. Il y a 100 ans, l’architecte Maurice Durand était nommé architecte de la ville des Sables-d’Olonne. Formé à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, il a consacré sa carrière d’architecte à sa ville natale : villas balnéaires, hôtels, casinos, ouvrages publics, Remblai : retour sur un parcours exceptionnel. Entrée sur inscription, rendez-vous Place du Maréchal Foch *

