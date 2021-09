Les Sables-d'Olonne Les Sables d'Olonne Les Sables-d'Olonne, Vendée Visite guidée “l’église Saint-Hilaire et son cimetière, le logis de Fenestreau” Les Sables d’Olonne Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Samedi 18 septembre, 10h30 Visite guidée “l’église Saint-Hilaire et son cimetière, le logis de Fenestreau” * Visite réalisée par Yanice Michaud, Ville des Sables-d’Olonne. Visite du centre bourg du Château d’Olonne, son église et son cimetière implanté sur un ancien site castral jusqu’à l’ancienne résidence des seigneurs d’Olonne construite au XVIe siècle (visite extérieure concernant le logis du Fenestreau). Le cimetière Saint-Hilaire fait actuellement l’objet d’un inventaire des tombes remarquables mené par la Ville des Sables-d’Olonne. Sur inscription au 02 51 23 16 00 ou sur www;lessablesdolonne.fr *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

Eglise de la fin du XVIIIE

Crédits : Ville des Sables d’Olonne Gratuit|Sur inscription

