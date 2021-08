Bordeaux Les quais Bordeaux, Gironde Visite en famille de l’exposition “Le Chat Déambule” de Philippe Geluck Les quais Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Visite en famille de l'exposition "Le Chat Déambule" de Philippe Geluck Les quais, 19 septembre 2021 10:00, Bordeaux

Dimanche 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00, 15h15 Visite en famille de l’exposition “Le Chat Déambule” de Philippe Geluck * *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h45

dimanche 19 septembre – 11h15 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 15h15 à 16h00

Sur inscription. Tarif 5 € par participant.

Les quais placette de Munich, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde

