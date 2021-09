Armentières Les Prés du Hem, Armentières, Nord Balades, visites et jeux aux temps de la contrebande et des douaniers Les Prés du Hem, Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Balades, visites et jeux aux temps de la contrebande et des douaniers Les Prés du Hem, 18 septembre 2021 Journée du patrimoine 2021 Gratuit

18 et 19 septembre Balades, visites et jeux aux temps de la contrebande et des douaniers * La participation aux journées du Patrimoine est une première pour les Prés du Hem. Entre nature et culture, découvrez ce bel espace dédié aux loisirs Samedi 18 septembre Vous découvrirez ou ré-découvrirez les jeux anciens avec la Compagnie Sac à Dés Le Musée de la Vie Frontalière de Godewaersvelde vous emportera à travers le temps par le biais de son exposition de matériels anciens de douaniers et de fraudeurs. Un jeu de piste d’un nouveau genre dans le marais qui fût jadis le théâtre de la contrebande. Pour terminer cette journée, une troupe de théâtre animera comme au temps de la contrebande, les échanges entre douaniers et fraudeurs dans le marais. Dimanche 19 septembre Poursuivez votre week-end et re découvrez les jeux anciens avec la Compagnie Sac à Dés, l’Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes vous emportera à l’époque des contrebandiers et des douaniers à travers une balade contée. Le Musée de la Vie Frontalière de Godewaersvelde vous emportera à travers le temps par le biais de son exposition de matériels anciens de douaniers et de fraudeurs, une visite commentée de l’exposition par un des membres du musée vous permettra de découvrir l’atmosphère brumeuse et glacée du Nord où les douaniers et les fraudeurs s’affrontaient. Un jeu de piste d’un nouveau genre dans le marais qui fût jadis le théâtre de la contrebande. Un concert orchestré par Swind de Ch’nord clôturera ce week-end culturel *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Les Prés du Hem, 7 Avenue Marc Sangnier, 59280 ARMENTIERES Armentières 59280 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location29626572.jpg 0320631127 https://enm.lillemetropole.fr/parcs/les-pres-du-hem https://www.facebook.com/presduhem

Au coeur de 120 hectares de nature et autour d’un vaste lac, des dizaines d’activités ludiques, naturalistes et sportives vous attendent.

Aux Prés du Hem à Armentières, l’aventure est à portée de main !

De l’incontournable parcours des Vanupieds au marais des contrebandiers, de la plage et sa baignade surveillée en été en passant par la réserve ornithologique : autant d’occasions de passer de bons moments en famille. Bon à savoir aussi : découvrez aussi l’Ecole de voile des Prés du Hem, régulièrement classée première de France sur plan d’eau intérieur par la FFV (Fédération Française de Voile).

