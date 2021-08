Rochefort Les Petites Allées - IMPRIM17 Charente-Maritime, Rochefort Visite guidée d’une imprimerie typographique et maison d’édition Les Petites Allées – IMPRIM17 Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Visite guidée d'une imprimerie typographique et maison d'édition Les Petites Allées – IMPRIM17, 18 septembre 2021 10:30, Rochefort

18 et 19 septembre Visite guidée d’une imprimerie typographique et maison d’édition * Une imprimerie typographique à l’ancienne, une maison d’édition moderne. Il s’agit d’une imprimerie typographique artisanale à l’ancienne, l’une des dernières encore en activité en France. Elle fonctionne sur place depuis au moins 1835. Ses machines datent des années 60, les très nombreuses casses de caractères en plomb et de vignettes remontent pour partie à la fin du XIXe. Elle abrite une maison d’édition qui met en valeur un patrimoine industriel et un savoir-faire artisanal en voie de disparition, tout en servant la littérature. On visite les deux niveaux, atelier d’impression et atelier de composition, avec l’imprimeur qui effectue des démonstrations et propose un petit tableau historique et technique de l’imprimerie. Les enfants peuvent composer leur prénom qui sera imprimé sur place. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit. Réservation obligatoire. Visites limitées à des groupes de 8 personnes. Attention : il y a un étage desservi par un escalier assez raide. Accès donc difficile pour des personnes ayant du mal à se déplacer.

Les Petites Allées – IMPRIM17 19 rue Audry-de-Puyravault, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime

05 46 99 29 43 http://www.lespetitesallees.fr

