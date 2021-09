Veyrier-du-Lac Les Pensières Haute-Savoie, Veyrier-du-Lac Decouverte les Pensières Fondation Mérieux Les Pensières Veyrier-du-Lac Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Dimanche 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h30, 16h00 Decouverte les Pensières Fondation Mérieux * Un livret historique sera offert.

Ce domaine situé en bordure du lac, propriété de la Fondation Mérieux, comprend deux principaux corps de bâtiment : la maison, proche du rivage, bâtiment du XVe siècle et le centre de conférence des Pensières. *

Inscription obligatoire office du tourisme, 25 personnes par visite (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Détails Heure : 09:30 - 17:15 Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Veyrier-du-Lac Autres Lieu Les Pensières Adresse 55 route de d'Annecy 74290 Veyrier du Lac Ville Veyrier-du-Lac Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Les Pensières Veyrier-du-Lac