Visites particulières de la médiathèque Les Passerelles, 18 septembre 2021 15:00, Pontault-Combault

Samedi 18 septembre, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Visites particulières de la médiathèque * Médiathèque Pierre-Thiriot ● Durée : 15 min ● Visites à 15h, 15h30, 16h et 16h30 ● Places limitées, réservation sur place.

Explorez les fonds de la médiathèque Pierre-Thiriot pour un tour en quelques minutes. Pas besoin de train ou de montgolfière pour partir loin en compagnie de vos bibliothécaires ! *

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h20

samedi 18 septembre – 15h30 à 15h50

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h20

samedi 18 septembre – 16h30 à 16h50

Gratuit, places limitées, réservation sur place

Les Passerelles 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 60 37 29 90 http://www.lespasserelles.fr

Les Passerelles, un lieu de curiosité, de création et de partage

