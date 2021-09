Pontault-Combault Les Passerelles Pontault-Combault, Seine-et-Marne Une visite dansée des Passerelles Les Passerelles Pontault-Combault Catégories d’évènement: Pontault-Combault

Une visite dansée des Passerelles Les Passerelles, 18 septembre 2021 17:00, Pontault-Combault

Samedi 18 septembre, 17h00 Une visite dansée des Passerelles * Plongez, pendant 1h30, dans les coulisses des Passerelles avec Collage, une création de la Compagnie Atmen.

Collage, c’est un projet hybride, mêlant danse et arts plastiques ; une pièce sur le Je et le Nous,

à partir d’une collecte de mouvements issus de notre gestuelle personnelle et d’attitudes provenant d’oeuvres iconiques de l’histoire de l’art.

Les Passerelles ● Durée : 1h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles ; réservation obligatoire

Les Passerelles 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 60 37 29 90 http://www.lespasserelles.fr

Les Passerelles, un lieu de curiosité, de création et de partage

Crédits : © Les Passerelles, scène de Paris – Vallée de la Marne Gratuit|Sur inscription

