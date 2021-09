Pontault-Combault Les Passerelles Pontault-Combault, Seine-et-Marne Exposition “Autoportrait” du CPIF Les Passerelles Pontault-Combault Catégories d’évènement: Pontault-Combault

Exposition "Autoportrait" du CPIF Les Passerelles, 18 septembre 2021 15:00, Pontault-Combault

Samedi 18 septembre, 15h00 Exposition “Autoportrait” du CPIF * Après un an de découvertes et d’échanges « à distance », la créativité des photographe-amateurs de l’Atelier du Centre Photographique d’Île-de-France n’a pas faibli.

Au contraire, ils ont produit des images mais aussi des textes, des sons et ou encore des installations autour d’une thématique, celle de l’autoportrait.

Cette exposition rassemble leurs réflexions et interrogations sur l’image de soi à travers l’ère du numérique, dans un contexte où le photographe se voit confiner chez lui.

Vernissage le 18 septembre à 15h

(Exposition du 18 septembre au 23 octobre 2021)

Plus d’infos : contact@cpif.net ou 01 70 05 49 80 *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

*

Entrée libre

Les Passerelles 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 60 37 29 90 http://www.lespasserelles.fr

Crédits : © Serge Henry – CPIF 2021 Gratuit

