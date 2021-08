Labastide-Cézéracq Les outils d'autrefois, la boîte aux souvenirs Labastide-Cézéracq, Pyrénées-Atlantiques À la découverte des outils d’autrefois Les outils d’autrefois, la boîte aux souvenirs Labastide-Cézéracq Catégories d’évènement: Labastide-Cézéracq

17 – 19 septembre À la découverte des outils d’autrefois * Pascal vous présente sa collection d’outils et métiers d’antan tels que forgeron, tonnelier, menuisier, sabotier, horloger… plus de 3000 objets ! Et aussi, exposition de véhicules anciens et promenade en calèche qui vous emmènera à la découverte du village. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h30

Libre participation. Entrée libre.

Les outils d’autrefois, la boîte aux souvenirs 33 bis rue Carrère-de-Cap-Sus, 64170 Labastide-Cézéracq Labastide-Cézéracq 64170 Pyrénées-Atlantiques

https://cibul.s3.amazonaws.com/location92089379.jpg 06 15 17 73 76 http://www.coeurdebearn.com

Grange réaménagée en atelier d’exposition de collection d’outils anciens. Petit patrimoine rural présenté par thèmes : outils, jouets, ustensiles, photos…

Crédits : © Le musée des outils d’autrefois Gratuit © Pascal Renaud

