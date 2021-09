Saint-Étienne-du-Grès Les Olivades Bouches-du-Rhône, Saint-Étienne-du-Grès Exposition de Victoire Barbot + visite de l’usine Les Olivades Saint-Étienne-du-Grès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi 18 septembre, 11h00 Exposition de Victoire Barbot + visite de l’usine * Sortie de résidence et exposition : Victoire Barbot

organisée par voyons voir art contemporain et territoire

Les Olivades, Saint-Etienne-du-Grès

Vernissage samedi 18 septembre 2021

entre 11h et 17h (visite usine : 11h30 / 15h) Exposition du 18 septembre au 20 novembre 2021 Dans le cadre de la charte Art et Mondes du travail – Ministère de la culture, de la saison du dessin initiée par PARÉIDOLIE et des Journées Européennes du Patrimoine En mars dernier, Voyons voir invitait Victoire Barbot en résidence au sein de la manufacture des Olivades, éditeur et imprimeur de tissus depuis 1818. Dès son arrivée dans l’entreprise, l’artiste découvre l’histoire des Manufactures d’Indiennes liée à notre région, les différentes techniques d’impression sur tissu mais aussi la prépondérance de l’eau au sein de l’usine. Elle réinterprète ces savoir-faire pour en proposer une forme et un regard contemporains… Les Olivades, 5 Avenue du Dr Barberin, 13103 Saint-Étienne-du-Grès

samedi 18 septembre – 11h00 à 17h00

gratuit

Les Olivades 5 Avenue du Dr Barberin, 13103 Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône

https://www.olivades.fr/ https://www.facebook.com/Olivadesfrance1818/

Les Olivades Manufacture d’impression sur tissu depuis 1818

Crédits : Photo d’atelier de Victoire Barbot aux Olivades en juillet 2021, photo de Aude Halbert Gratuit

