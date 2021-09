Toulouse Les Musicophages Haute-Garonne, Toulouse Exposition sur le fanzine toulousain DIG-IT ! Les Musicophages Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

18 et 19 septembre Exposition sur le fanzine toulousain DIG-IT ! * Les Journées du patrimoine aux Musicophages, DIG-IT ! 18-19 septembre de 10h à 18h

6 rue de la Bourse 31000 Toulouse

Tout public, entrée libre, pass sanitaire obligatoire Les Musicophages mettent à l’honneur l’emblématique fanzine toulousain Dig It!, son créateur Gildas Cospérec et le rock garage dans la ville rose. Pour immerger le public initié ou non, Les Musicophages dévoileront en exclusivité leur nouvelle exposition interactive inédite “Dig It!”. Sortie nationale le samedi 18 septembre du livre Confessions Of A Garage Cat (l’histoire orale non censurée du garage en France, via Dig It et la scène toulousaine) aux éditions Les Musicophages en présence des auteurs. • Samedi 18 septembre de 17h à 17h45 aux Musicophages : concert acoustique de Misty White.

• Samedi 18 septembre à 20h au bar Le Ravelin : concert endiablé des diggers de Destination Lonely, Foggy Tapes & El Cramped. Les Musicophages sont engagés dans la patrimonialisation des Musiques Actuelles de la ville de Toulouse. *

Les Musicophages 6 rue de la Bourse 31000, Toulouse

09 72 91 04 93 http://www.musicophages.org https://www.facebook.com/musicophages/

Les Musicophages, centre de ressource des Musiques Actuelles, accueille dans le coeur historique de Toulouse une collection patrimoniale singulière de documents liés aux Musiques Actuelles et à leur graphisme (sérigraphies, fanzines, disques…)

