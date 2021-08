Visite guidée des Muséales de Tourouvre Les Muséales de Tourouvre, 19 septembre 2021 10:00, Tourouvre au Perche.

Journée du patrimoine 2021 Les Muséales de Tourouvre. Gratuit Handicap moteur infos.museales@gmail.com, 02 33 25 55 55

Dimanche 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00, 15h15

Visite guidée des Muséales de Tourouvre

*

Pendant les 2 jours, entrée libre et gratuite de 10h à 18h.

Le dimanche 19 septembre, découvrez les musées accompagnés d’une émigrante percheronne du XVIe siècle et le Musée des commerces et des marques avec une habitante du XIXe siècle.

– à 10h visite guidée du musée des commerces et des Marques et 15h15 visite guidée costumée du musée des commerces et des Marques

-à 11h15 visite guidée costumée du musée de l’Émigration française au Canada.

et 14h visite guidée du Musée de l’Émigration française au Canada.

Visites libres de 10h à 18h.

*

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h15 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h15 à 16h00

*



Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre-au-Perche Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location88488651.jpg 02 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/ https://www.facebook.com/musealestourouvre/,https://twitter.com/museales

Les Muséales de Tourouvre, un ensemble culturel qui rassemble le Musée de L’Émigration française au Canada, le Musée des Commerces et des Marques, la Maison Antoine Cano, des espaces d’expositions temporaires et une boutique.

Crédits : Les Muséales de Tourouvre Gratuit © Muséales de Tourouvre