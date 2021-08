Parcours haut en couleurs dans les rues de Pont de Claix Les moulins de Villancourt, 17 septembre 2021 09:00, Le Pont-de-Claix.

Journée du patrimoine 2021

Vendredi 17 septembre, 09h00, 14h00

Parcours haut en couleurs dans les rues de Pont de Claix

La ville de Pont de Claix regorge d’art urbain, et de nouvelles œuvres font leur apparition chaque année lors du Street Art Festival. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à venir découvrir (ou redécouvrir) ces pépites réalisées par des artistes internationaux.

Étranges créatures, gentils géants, univers oniriques, qui sait sur quoi vous pourrez tomber ?

Une chose est certaine : vos pieds resteront en ville, mais ces envoûtantes créations feront voyager votre esprit bien plus loin…

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

Inscription auprès du service communication de la mairie



Les moulins de Villancourt 85 cours Saint André, 38130 Le-Pont-de-Claix Le Pont-de-Claix 38800 Isère

04 76 29 80 65 http://www.ville-pontdeclaix.fr

Le site industriel des papeteries a fermé ses portes le 1er juillet 2008 suite à une liquidation judiciaire. Ce fut un important drame social. C’est également une page de l’histoire qui se tourne pour la commune de Pont-de-Claix, car à bien des égards, les papeteries ont joué un rôle majeur. La fondation de la commune est en effet étroitement liée à l’implantation de la première société industrielle, les papeteries de Pont-de-Claix. L’entreprise d’origine familiale est la première à s’être installée sur le territoire Pontois. De surcroît, cette industrie est à l’origine de la création et de la structuration de la commune. Jusqu’à la fin du XIXe siècle le hameau du Pont-de-Claix dépendait de la ville de Claix, canton de Vif, et de Champagnier, canton de Vizille. Ce n’est qu’en 1872 que les habitants, de plus en plus nombreux suite à l’établissement des papeteries, ont exprimé le souhait de l’autonomie du bourg. De nombreux documents, témoins de l’histoire des ouvriers et ouvrières, de l’entreprise mais aussi celle des techniques et des machines ont été récupérés par les archives de Pont-de-Claix.

Crédits : Ville de Pont de Claix Gratuit|Sur inscription