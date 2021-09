Circuit libre du patrimoine du village Les Moulins de Pont-de-Ruan, 18 septembre 2021 09:00, Pont-de-Ruan.

[…] voilà le village du Pont-de-Ruan, joli village surmonté d’une vieille église pleine de caractère, une église du temps des croisades, et comme les peintres en cherchent pour leurs tableaux. Encadrez le tout de noyers antiques, de jeunes peupliers aux feuilles d’or pâle, mettez de gracieuses fabriques au milieu des longues prairies où l’œil se perd sous un ciel chaud et vaporeux, vous aurez une idée d’un des mille points de vue de ce beau pays.

C’est en ces termes qu’Honoré de Balzac décrivait au 19ème siècle le village de Pont-de-Ruan qu’il traversait régulièrement pour se rendre de Tours à Saché.

Si l’époque balzacienne a marqué le village, son histoire commence bien avant. Dès l’époque gallo-romaine, il existait une implantation au niveau du passage de l’Indre avec un gué et un lieu de culte dédié à Apollon dont il existe encore aujourd’hui un témoignage.

À travers un circuit pédestre dans le village et un deuxième circuit plus large incluant deux très belles demeures de la commune, nous vous proposons de vous faire découvrir les lieux emblématiques de Pont-de-Ruan.

Vous découvrirez les moulins qui ont successivement fabriqué des farines animales et à consommation humaine, de l’électricité verte dès 1914 et ce jusqu’en 1927 ! – c’était l’écologie avant l’heure -, et de la glace en pain de plusieurs kilos. Vous verrez les anciennes installations de la fabrique de farine et le fonctionnement général de ce type d’activité industrielle.

Vous traverserez le pont en pensant aux passages successifs des marchands, des armées romaines, des Maures au temps de Charles Martel, des hordes de barbares, et possiblement à Jeanne d’Arc allant vers Chinon, à François 1er se rendant dans son château d’Azay le Rideau, et bien sûr à Honoré de Balzac. De l’autre côté du pont, vous pourrez découvrir d’un côté Sainte Apolline et de l’autre les vertiges de l’ancien gué bien antérieur au pont actuel.

Passé le pont, vous monterez vers l’église Saint-Brice par l’ancien tracé des voies romaines. Evêque de Tours, disciple et successeur de Saint-Martin, Saint Brice a fait construire le bâtiment d’origine vers 444 dont il reste des éléments du porche récemment rénové. Vous pourrez ensuite découvrir l’oratoire et la fontaine de la Trinité, lieux de pèlerinage pendant les trois dimanches de la Trinité, très prisés pendant la deuxième partie du 19ème siècle grâce à l’abbé Dechezelles.

Dans l’église située 20 km après Tours, vous serez également sur le lieu d’hébergement des premiers pèlerins se rendant vers Saint Jacques de Compostelle sur cet antique chemin maintenant détourné plus à l’Est du village.

Le patrimoine et la gastronomie n’étant jamais éloignés l’un de l’autre, nous vous accueillerons toute la journée au moulin avec des boissons et des « assiettes gourmandes » au moment du déjeuner.

Enfin, si vous avez le temps de vous y rendre à pied ou en voiture, vous pourrez vous rendre sur les sites du manoir de Vonnes et sur celui du Prieuré de Relay. Bien qu’excentrées du cœur du village, ces belles demeures sont sur la commune de Pont-de-Ruan. Vous y découvrirez respectivement, le manoir que Balzac nomme « Clochegourde » dans ses romans, et Relay un ancien prieuré du 12ème siècle (voir sur le site de la journée du patrimoine les conditions spécifiques de ces deux belles demeures).

A très vite pour vous accueillir à Pont-de-Ruan !

Pont-de-Ruan est un village plus de deux fois millénaire et historiquement traversé par la voie romaine qui conduisait marchands, pèlerins et armées de Paris vers Poitiers et Bordeaux.

Situé sur l’Indre, Pont-de-Ruan était un gué de passage d’où il tire son nom : Pons Rotomagos. En 444, saint Brice évêque de Tours fit bâtir le premier édifice qui est l’église actuelle.

Lieu historique de passages, le village a été traversé successivement par les légions romaines, les barbares, les maures ; mais aussi probablement par le roi François 1er, et de manière certaine par Honoré de Balzac qui parle du village dans son roman “Le Lys dans la Vallée”.

