Les 20 ans des Martinets du Lézert Les Martinets du Lézert, 18 septembre 2021 17:30, La Bastide-l'Évêque Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Les 20 ans des Martinets du Lézert * samedi 18 septembre à 17h30 : Spectacle / conte en occitan/français “La montagne noire” de Jean Boudou par l’Institut Occitan (Espace Paul Rouziès – La Bastide l’Evêque) dimanche 19 septembre à 11h et 15h : “Il était une fois… Autrefois” par Yves la Baliverne, contes et chants traditinnels en français coloré d’occitan – sur le site des Martinets *

Les Martinets du Lézert 12200 La Bastide-l'Évêque Aveyron

Forges du cuivre des XIVe-XVe siècles

