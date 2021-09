À la découverte des Jardins suspendus Les jardins suspendus, 18 septembre 2021 10:00, Cohons.

Journée du patrimoine 2021 Les jardins suspendus. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

À la découverte des Jardins suspendus

*

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

3€ par personne ; gratuit -12 ans. Visite libre toute la journée et visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h30.



Les jardins suspendus 14 rue Candrée, 52600 Cohons Cohons 52600 Haute-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location5229069.jpg 03 25 84 79 44 http://www.jardin-cohons.fr

À partir de 1775, Nicolas Daguin, notable langrois, crée son jardin en terrasses, propriété de plus d’un ha, accrochée à flanc de coteau sur le revers du plateau de Langres. Des kilomètres de murs de pierre sèche, certains de 6 m de haut, soutiennent les terrasses vivrières où sont cultivés fruits, légumes et vigne. Le jardin est agrémenté de plusieurs « fabriques pittoresques » qui forment des belvédères dominant la vallée.

En 1808, il agrandi son domaine de 8 ha supplémentaires provenant de l’ancienne forêt de l’Évêque qu’il entoure de hauts murs et où il érige d’autres fabriques de pierre sèche dont un imposant belvédère de pierre, appelé escargot. L’ensemble s’appelle dès lors le Clos de la Roche.

En 1808, François Bertrand, ami de Daguin, acquiert les 5,5 ha restant de la forêt de l’évêque, et y crée son parc pittoresque à fabriques et jardin en terrasses. Dès 1815, il y érige un monumental escargot de pierre sèche, le Mastaba, puis ses héritiers feront de même avec le plus emblématique des trois escargots des Jardins suspendus : le grand escargot circulaire, 16 m de diamètre pour 5 m de haut. En 1863, Fernand Jacquinot, petit-fils de François Bertrand, réunit les deux parcs et jardins qui resteront dans la famille, aujourd’hui Parizot, jusqu’à nos jours.

