Découverte de l’univers végétal des cosmétique Sothys Les Jardins Sothys, 18 septembre 2021 10:00, Auriac.

Journée du patrimoine 2021 Les Jardins Sothys. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Découverte de l’univers végétal des cosmétique Sothys

*

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

4,25€ Adulte / 3,25€ Enfant / Gratuit -7 ans. Entrée libre.



Les Jardins Sothys Le Bourg, 19220 Auriac Auriac 19220 Corrèze

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72299412.jpg 05 55 91 96 89 http://www.lesjardinssothys.fr https://www.facebook.com/Les-Jardins-Sothys-1617705801808165/

Créés en 2006, par Sothys à Auriac en Corrèze, entre Maronne et Dordogne – terre d’origine des fondateurs de ce groupe expert en cosmétiques – les Jardins Sothys valorisent le monde végétal et les ressources naturelles qui président à l’éthique et à la formulation des soins. Source d’inspiration et de création des produits cosmétiques du groupe SOTHYS, ces jardins contemporains, ensemble de clos intimistes aux atmosphères variées, vous invitent à une évasion sensorielle alliant beauté et culture. Le site abrite, outre un extraordinaire jardin botanique, une boutique riche d’un bel éventail de cosmétiques, mais également un restaurant remarquable. Ressourcez-vous et détendez-vous dans nos jardins contemporains. Depuis 2007, B.Mas et nos architectes paysagistes dessinent les jardins avec diverses essences, délicates et rares, dans le respect de la nature. Un ensemble de clos intimistes aux atmosphères variées invite à une évasion sensorielle mêlant beauté et culture.

Crédits : ©CJAFOTOGRAFIA Tarif préférentiel ©Les Jardins de Sothys