18 et 19 septembre Visites libres et visite accompagnée des Jardins du loriot, parc anglo-chinois entre La Roche -sur-Yon et les Sables d’Olonne * Visite avec Jacques Chaplain, co-créateur des Jardins du Loriot avec au programme : – La Maison de la sorcière et découverte de 14 plantes à sorcière. Les plantes médicinales et les soins par les plantes font partie de notre patrimoine. C’est sous forme d’un jeu que les Jardins du Loriot ont imaginé à partir de la chaumière d’une sorcière ressuscitée par un herboriste venu de l’Himalaya en 7 enjambées dans sa tribu des Genôts (vivant entre La Génétouze et le Poiré-sur-Vie) un parcours ludique et éducatif pour découvrir 14 plantes bien utiles à notre santé. – Le Pont Moulin-Joli Haut lieu de rencontre des artistes, écrivains, musiciens de l’époque, Moulin-Joli constitue un havre de paix ouvert à l’amitié et au partage dans un cadre champêtre rappelant l’Arcadie plus que les paysages anglais. Moulin-Joli figurait en bonne place dans les guides de voyages pour le tout Paris. Les massifs autour du pont dont celui dédié à Sima Guang Watelet, auteur du fameux “Essai sur les Jardins” rappelle dans son ouvrage le souvenir des 7 parties du Jardin de Sima Guang qui composaient au XIe siècle en Chine son Jardin de la joie solitaire, Près du Pont Moulin-jJoli nous avons composé un jardin très fleuri en souvenir de l’érudit Sima guang qui a vécu sa retraite à Luoyang, grand centre horticole dès le XIe siècle situé sur le bord du fleuve jaune. Le nouveau Jardin de BIRMANIE, avec son Pagodon, ses petits temples des esprits birmans (nats), la place des ogres avec son temple de Bagan . les Journées du Patrimoine 2021 sont aussi l’occasion découvrir le nouveau massif G. Clemenceau et les bassins des nympheas qui rappellent l’amitié entre G. Clemenceau et C. Monet. Vous pourrez aussi visiter l’exposition consacrée à la première partie du voyage que le Tigre a réalisé à 79 ans en Asie du Sud. L’accent est mis sur son passage en Birmanie, avec des précisions apportées récemment sur la rencontre de Clemenceau avec l’évêque de Rangoon, Mgr Perroy, Vendéen natif de Talmond-Saint-Hilaire… et membre de la famille d’un entrepreneur qui travaillait pour Clemenceau à Belébat (Saint-Vincent-sur-Jard). *

samedi 18 septembre – 14h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 19h00

Réduction exceptionnelle ces deux journées : Adulte 6 € Enfant de 5 à 15 ans : 3 €

Les jardins du Loriot 60 chemin de la Tour La Mancelière, 85190 Venansault Venansault 85190 Vendée

02 51 40 35 41 06 10 79 12 26 http://www.jardinsduloriot.fr

Parc paysager comportant une bambousaie (collection de 130 variétés de bambous), des plans d’eau de nymphéas et lotus, une roseraie, des jardins en carrés et un jardin oriental composé d’une pagode et de petits temples ornés de statues et de sculptures réalisées par des artisans birmans. 2500 variétés de plantes vivaces, d’arbres et arbustes.

