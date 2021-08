Lhoumois Les Jardins du Gué Deux-Sèvres, Lhoumois Découvrez le Jardin des Arts, havre de paix et de beauté ! Les Jardins du Gué Lhoumois Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Lhoumois

Découvrez le Jardin des Arts, havre de paix et de beauté ! Les Jardins du Gué, 17 septembre 2021 10:00, Lhoumois. Journée du patrimoine 2021 Les Jardins du Gué. Tarif habituel

17 – 19 septembre Découvrez le Jardin des Arts, havre de paix et de beauté ! * Le jardin des Arts, avec ses colonnes florentines, au milieu d’une végétation luxuriante favorisée par une source naturelle, est un des plus beaux endroits de ce parc des Jardins du Gué. Le Jardin est labellisé « Jardin Remarquable ». Le parc des Jardins du Gué est un magnifique havre de paix et de beauté. Situé au bord de la rivière Le Thouet, il est constitué de sept jardins sur un ensemble de 4 hectares. Au cours des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce lieu renommé et plus particulièrement le Jardin des Arts, dont les propriétaires pourront vous conter l’histoire. Profitez aussi de la promenade au bord de la rivière dans le jardin des voyageurs. Faites une pause dans le Jardin de l’Amour, au milieu des roses. Echappez-vous dans un tout autre décor en parcourant le Jardin des Succulentes. Avec l’automne qui arrive, le Jardin Gourmand vous titillera les papilles avec ses fruits et légumes d’ici et d’ailleurs. Soyez audacieux en gravissant le Jardin des Braves. Et terminez avec un clin d’œil à l’Histoire de France, en découvrant cette réalisation unique au monde qu’est le calendrier républicain dans le Jardin du Temps. Une balade inoubliable au bord de l’eau : rien que pour vous, le chant des oiseaux, le souffle du vent et le murmure de l’eau. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

6 € adultes. 3€ enfants 7-14 ans. Gratuit -7 ans.

Les Jardins du Gué Le Gué de Flais, 79390 Lhoumois Lhoumois 79390 Deux-Sèvres

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27055051.jpg 05 49 69 88 52 http://www.jardinsdugue.eu

Le Jardin du Gué est un vaste parc floral de 4 hectares, constitué de sept jardins au bord de la rivière, au cœur de la Gâtine. Ce jardin a obtenu le label Jardin Remarquable et le Grand Prix du Concours National des Jardins Potagers de France en 2013. Outre le Jardin Gourmand, le visiteur pourra déambuler et découvrir le Jardin des Voyageurs, le Jardin de l’Amour, le Jardin des Succulentes, le Jardin des Arts, le Jardin des Braves pour finir par le Jardin du Temps. Une promenade inoubliable aux bords de la rivière.

Crédits : ©Jardins du Gué Tarif habituel ©Les Jardins du Gué

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Lhoumois Autres Lieu Les Jardins du Gué Adresse Le Gué de Flais, 79390 Lhoumois Ville Lhoumois lieuville Les Jardins du Gué Lhoumois