Vendredi 17 septembre, 09h30, 14h00 Découvrez les magnifiques jardins de Laussagne ! * En construction depuis 2014, ce jardin coloriste ouvre à de rares occasions ses portes au pulic. C’est le moment de profiter d’une visite intimiste en compagnie du propriétaire des lieux ! Histoire, techniques, conseils… Vous saurez tout sur la mise en forme du lieu. N’hésitez plus et inscrivez votre classe pour découvrir les 3 thématiques de ce jardin ! *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 11h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

Gratuit. Sur inscription. Réservé aux filières techniques telles que les MFR mais aussi les collèges et lycées généraux. Les horaires sont modifiables selon les heures de classe.

Les jardins de Laussagnes Lieu-dit Laussage 16410 Vouzan Vouzan 16410 Charente

En construction depuis 2014, ce jardin coloriste ouvre à de rares occasions ses portes au pulic. C’est le moment de profiter d’une visite intimiste en compagnie du propriétaire des lieux !

