Dance ! The NELKEN-Line by Pina Bausch Les Halles, 18 septembre 2021 12:00, Dijon. Journée du patrimoine 2021 Les Halles. Gratuit|Sur inscription mediation@ledancing.com

Samedi 18 septembre, 12h00 Dance ! The NELKEN-Line by Pina Bausch * La NELKEN-Line est une danse participative dont la chorégraphie est extraite de la pièce Nelken, œuvre emblématique de la chorégraphe Pina Bausch. Porté depuis 2017 par la fondation Pina Bausch, le projet a vocation à être repris partout dans le monde pour perpétuer la mémoire de la chorégraphe et proposer des moments de danse fédérateurs.

En quelques gestes simples, cette ligne raconte le changement des saisons : été, printemps, automne, hiver. La NELKEN-Line se veut comme une joyeuse parade au cœur de Dijon. Une chorégraphie commune pour se rassembler, après tant de temps passé à rester à distance les uns des autres. À noter : Pour les participants : Atelier de répétition le mercredi 15 septembre à 14h au Dancing CDCN. RDV le 18 septembre à 11h aux cuisines ducales. *

samedi 18 septembre – 12h00 à 13h00

Inscription obligatoire pour les participants | Pass sanitaire obligatoire

Les Halles Rue Bannelier 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

En 1868, la municipalité décide de construire, en lieu et place de l’ancienne église des Jacobins, des halles aux conditions d’hygiène et de commodités optimales. Élevés entre 1873 et 1875 sur les plans de Clément Weinberger et inspirés par les ateliers Eiffel, les quatre pavillons de métal et de verre s’ornent d’une élégante décoration.

