Visites guidées au jardin des Folies Siffait Les Folies Siffait, 18 septembre 2021 09:00, Le Cellier. Journée du patrimoine 2021 Les Folies Siffait. Gratuit https://billetterie-grand-patrimoine.loire-atlantique.fr/

18 et 19 septembre Visites guidées au jardin des Folies Siffait * Venez découvrir ce mystérieux labyrinthe d’escaliers et de végétation, dont les murs envahis par la nature et les terrasses en pierres sèches, offrent une vue imprenable sur la Loire.

ATTENTION, SITE ESCARPÉ ! Présence de nombreux escaliers sur un dénivelé de 70 mètres. Pensez à bien vous chausser !

Le site ne permet pas l’accès aux personnes à mobilité réduite

samedi 18 septembre – 09h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 16h00

Durée de visite : 1h30, réservation en ligne obligatoire, pass sanitaire demandé.

Les Folies Siffait 77, route des Folies Siffait – Saint-Méen, 44850 Le Cellier Le Cellier 44850 Loire-Atlantique

Inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1992 dans la section « Parcs et jardins », le jardin des Folies Siffait est acheté par le Département de la Loire-Atlantique en 2007 dans le cadre de sa politique sur les espaces naturels.

Crédits : Paul Pascal/Département de Loire-Atlantique

