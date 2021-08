Visite libre : #Kerbat d’Inkoj cet été, regardez où vous mettez les pieds ! Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque, 17 septembre 2021 09:00, Pont-l'Évêque.

Journée du patrimoine 2021 Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque. Gratuit

17 – 19 septembre

Visite libre : #Kerbat d’Inkoj cet été, regardez où vous mettez les pieds !

Nicolas Soulabail, qui s’affiche sous le nom d’inkOj (« encres » en esperanto, langue universelle), pratique la fresque – au sol ou au mur – et la scénographie. On le croise dans des musées, mettant en scène des

expositions muséales, des espaces de co-working ou de start-up, aménageant des espaces d’accueil du public…On le voit aussi couvrir des murs de “tatouages” dans des restaurants, des entreprises, mais aussi sur des murs dans des villes. « Ma démarche est d’appliquer une forme artistique à un sujet dédié, à répondre par des fresques thématiques. »

Depuis 2019, on le découvre animant et peignant des trottoirs, pratique qu’il a nommée Kerbart. Cette fois, sa double démarche est d’embellir la rue

par des surprises graphiques et de faire découvrir les trésors architecturaux ou artisanaux de nos villes par des fresques au sol réalisées à la bombe et au pochoir. Du carreau de ciment caché dans les halls d’immeuble qu’il reproduit, aux vitraux d’une église item architectural ou de rappeler un travail artisanal. Il investit la ville de Pont-l’Évêque depuis la mi-juin, pour faire découvrir aux visiteurs et aux habitants, les trésors de la cité. (comme certains cachés dans l’Église Saint-Michel et d’autres sous nos yeux comme les pans de bois de la rue de Vaucelles) « Je suis heureux de l’invitation de Pont-l’Évêque à investir la ville sur ces thématiques et très enthousiaste à l’idée de réaliser de nouvelles interventions artistiques qui, je l’espère, surprendront les flâneurs de la ville. »

Rue Saint-Michel

Rue de Vaucelles

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h00

Les Dominicaines, Espace Culturel & Artothèque Place du tribunal, 14130 Pont-L’Évêque Pont-l’Évêque 14130 Calvados

02 31 64 89 33 http://www.pontleveque.fr/

Crédits : © Ville de Pont-l’Évêque Gratuit