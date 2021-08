Ranrupt Les confitures du Climont Bas-Rhin, Ranrupt Exposition Réclame & la confiture aux Confitures du Climont Les confitures du Climont Ranrupt Catégories d’évènement: Bas-Rhin

17 – 19 septembre Exposition Réclame & la confiture aux Confitures du Climont * Les Confitures du Climont vous présentent une exposition temporaire, intitulée « Réclame & la confiture ». Découvrez une étonnante collection d’objets publicitaires d’époque : des pièces authentiques et délicieusement rétros, clamant les slogans hors du temps de la confiture d’antan. Flânez librement dans la remorque servant de lieu d’exposition, ouverte et en plein air. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Visite libre et gratuite, sans réservation.

Les confitures du Climont 14 route du Climont La Salcée, 67420 Ranrupt Ranrupt 67420 Bas-Rhin

Fabrique artisanale de confitures, gelées, sirops en chaudrons de cuivre, sans gélifiant ni conservateur.

