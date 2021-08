Paris Les Cinq toits Paris Visite des Cinq Toits Les Cinq toits Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite des Cinq Toits Les Cinq toits, 18 septembre 2021

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite des Cinq Toits * À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Cinq Toits ouvrent leurs portes! Partez à la découverte de cette ancienne caserne de gendarmerie portée aujourd’hui par l’association Aurore & la coopérative Plateau urbain comme un lieu de vie et d’innovation sociale. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée Libre

Les Cinq toits 51 boulevard Exelmans 75016 Paris Paris 75016 Paris

Sous les toits d’une ancienne caserne de gendarmerie, le projet d’innovation sociale Les Cinq Toits favorise le vivre-ensemble en expérimentant la mixité des publics et des activités. Venues d’ici ou d’ailleurs, 350 personnes y sont hébergées. Des locaux sont également mis à disposition de 35 artisans, artistes, entrepreneurs sociaux et acteurs associatifs afin de constituer un tissu économique, social et culturel au service de l’insertion. Un restaurant solidaire, un petit jardin, des terrasses, un Pôle Vélo et un atelier partagé vous y attendent ainsi qu’une programmation familiale et engagée ! Entrez, écoutez, et participez à l’écriture d’une histoire inattendue. L’occupation intercalaire est une compétence clef de l’association Aurore et de notre partenaire Plateau Urbain. Ce projet constitue une formidable opportunité pour le secteur social, rendant possible l’hébergement d’urgence en cœur de ville, dans des bâtiments tels que l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul (Les Grands Voisins) ou encore les anciens locaux de l’institut national de la propriété industrielle (L’Archipel). Suite à l’occupation de l’association Aurore, l’ancienne caserne, propriété de Paris Habitat, se destine à accueillir des logements sociaux, un centre d’hébergement d’urgence, une pension de famille ainsi qu’une crèche.

