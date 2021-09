Paris Les Carrières Paris Portes ouvertes des Carrières Les Carrières Paris Catégorie d’évènement: Paris

Portes ouvertes des Carrières Les Carrières, 18 septembre 2021 11:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Les Carrières. Gratuit

18 et 19 septembre Portes ouvertes des Carrières * Les Carrières vous proposent des portes ouvertes pour découvrir les artistes et résident.e.s du bâtiment à l’occasion des journées du patrimoine. Venez découvrir cette architecture de la ville de Paris des années 30.

Ce batiment chargé d’histoire a vécus différents usages et est en phase de devenir un hébergement pour étudiant, il est actuellement occupé par un projet d’urbanisme transitoire.

Cette visite vous permettra de rencontrer et découvrir les acteurs du projet et de participer à divers ateliers animés par des créateurs et artisans. Un rooftop aménagé en potager urbain vous attend sur le toît ! AU PROGRAMME :

-Exposition d’art -Ateliers artistiques pour adultes et enfants animés par des professionnels : teinture végétale, lettering

-Des performances de danse *

samedi 18 septembre – 11h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 20h00

entrée libre à l’accueil, pas de réservations

Les Carrières 12 place de la porte de Vanves Paris Paris 75014 Paris

Les Carrières est un lieu d’occupation temporaire de Plateau Urbain. Il permet à des artistes et entrepreneurs d’occuper le bâtiment de bureau le temps de son changement de vocation.

