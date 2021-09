Pontivy Les Bains Douches Morbihan, Pontivy Les bains douches : exposition collective d’artistes contemporains Les Bains Douches Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

18 et 19 septembre Les bains douches : exposition collective d’artistes contemporains * Jusqu’au 19 septembre 2021, les bains-douches de Pontivy abritent le point accueil de la 30e édition de L’art dans les chapelles. Le lieu est à la fois le point de départ des trois circuits à parcourir sur le territoire et un lieu d’exposition : cette année, y sont présentées une œuvre de chacun des quatorze artistes invités, en lien avec la proposition à découvrir dans les chapelles qui leur ont été attribuées. Informations : L’art dans les chapelles au 02 97 51 97 21 ou www.artchapelles.com *

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h30

Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Les Bains Douches 13 Quai Presbourg, 56300, Pontivy Pontivy 56300 Morbihan

Après la publication d’une circulaire du ministère de l’Intérieur en 1907, les établissements bains-douches se multiplient au début du XXe siècle afin de lutter contre la diffusion de la tuberculose.

À Pontivy, la décision de construction est prise en 1912. Il faudra attendre 1930 pour que les bains-douches entrent en fonction.

L’établissement a fermé en octobre 2011. Les bains-douches ont été réaménagés et servent, depuis 2013, d’atelier d’artiste et de lieu d’exposition.

