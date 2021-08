Andlau Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre d'Interpretation du Patrimoine Andlau, Bas-Rhin “Musique et Jonglerie” Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau – Centre d’Interpretation du Patrimoine Andlau Catégories d’évènement: Andlau

Bas-Rhin

“Musique et Jonglerie” Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau – Centre d’Interpretation du Patrimoine, 19 septembre 2021 11:00, Andlau. Journée du patrimoine 2021 Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau – Centre d’Interpretation du Patrimoine. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 11h00, 14h00 “Musique et Jonglerie” * Des musiciens, des jongleurs et d’étranges créatures se promènent toute la journée dans le jardin des ateliers de la Seigneurie. Venez en famille à leur rencontre ! Le jardin des ateliers de la Seigneurie se transforme en une forêt enchantée où se promènent d’étranges créatures. Laissez-vous charmer par le son des instruments et les numéros des jongleurs, la compagnie Art’Thémis vous emmène dans son univers féerique *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau – Centre d’Interpretation du Patrimoine Place de la Mairie, 67140 Andlau Andlau 67140 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location71705284.63981.jpg http://www.lesateliersdelasseigneurie.eu

Poussez la porte de ce bâtiment Renaissance aux aménagements contemporains et découvrez un parcours muséographique inédit, au pied du vignoble. Une expérience à vivre et à partager !

700 m² d’exposition interactive et ludique pour vous approprier le patrimoine d’une fabuleuse région : architecture (châteaux forts, maisons à pans-de-bois), viticulture (dialogue entre la terre et les hommes), artisanat d’art, autant de gestes et d’intentions qui ont façonné notre territoire ! En solo, en famille, entre amis, venez vous tester au montage des maisons à pans de bois, à la reconnaissance des matériaux, à la construction d’un arc brisé. Une vraie entrée en matière(s) pour découvrir le patrimoine…! En week-end, juste avant une balade au château ou une visite de cave, au début de votre séjour en Alsace pour une mise en bouche : les Ateliers de la Seigneurie vous proposent un voyage immersif pour mieux appréhender ce bout de terre généreux et authentique !

Crédits : ©Art’Thémis Gratuit ©Les ateliers de la seigneurie

Détails Heure : 11:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Andlau, Bas-Rhin Autres Lieu Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre d'Interpretation du Patrimoine Adresse Place de la Mairie, 67140 Andlau Ville Andlau lieuville Les Ateliers de la Seigneurie à Andlau - Centre d'Interpretation du Patrimoine Andlau