Sauvegardons Le Morane Saulnier 733 Les Ailes De L’Ouest, 18 septembre 2021 14:00, Ligné. Journée du patrimoine 2021 Les Ailes De L’Ouest. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur https://www.helloasso.com/associations/les-ailes-de-l-ouest/evenements/sauvegardons-le-morane-saulnier-ms-733-alcyon?fbclid=IwAR3Ap1hapHFdkE0VepWLH-Muu4eAqZyj3E_jOExAV7nap6Yh3bRd0RzRC2Q

18 et 19 septembre Sauvegardons Le Morane Saulnier 733 * Bonjour à tous, Les 38e journées européennes du patrimoine auront lieu les 18-19/09/2021, autour du thème : « Patrimoine pour tous ». Pour l’occasion, nous souhaitons vous faire partager notre passion et vous faire découvrir le monde de l’aéronautique. La préservation de tous types de matériels et/ou documentations touchant de près ou de loin le milieu aéronautique ainsi que la restauration de machines volantes, et le cas échéant, la remise en état de vol. Nous ouvrons le hangar, sans obligation du Pass Sanitaire mais dans le respect des gestes barrières, sur plusieurs créneaux, avec inscription obligatoire pour les adultes (ne pas inscrire les -18 ans) via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/les-ailes-de-l-ouest/evenements/sauvegardons-le-morane-saulnier-ms-733-alcyon?fbclid=IwAR3Ap1hapHFdkE0VepWLH-Muu4eAqZyj3E_jOExAV7nap6Yh3bRd0RzRC2Q Nous avons hâte de vous rencontrer petits et grands. A bientôt.

Les Ailes de l’Ouest *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h15

dimanche 19 septembre – 11h00 à 17h45

Gratuit / sur inscription / 10 personnes par groupe / masque + gestes barrières obligatoires / pass sanitaire non obligatoire

Les Ailes De L’Ouest 119 Le Mesnil 44850 Ligné Ligné 44850 Loire-Atlantique

06 25 95 29 89 http://lesailesdelouest.fr/ https://www.facebook.com/lesailesdelouest

Pour l’occasion, nous souhaitons vous faire partager notre passion et vous faire découvrir le monde de l’aéronautique.

La préservation de tous types de matériels et/ou documentations touchant de près ou de loin le milieu aéronautique ainsi que la restauration de machines volantes, et le cas échéant, la remise en état de vol.

