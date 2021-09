Marseille L'Epopée Bouches-du-Rhône, Marseille Chasse au trésor dans le quartier de Sainte-Marthe L’Epopée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi 18 septembre, 10h00 Chasse au trésor dans le quartier de Sainte-Marthe * Venez retirer votre carnet de jeu à l’Epopée, dans les anciens bureaux Ricard, pour partir à la découverte du quartier de Sainte-Marthe.

Saurez-vous compléter le parchemin à demi effacé qui révèle les secrets de ce territoire méconnu?

Pour le savoir, 1 heure de circuit ludique vous attend à faire en famille ou en bande organisée, en toute autonomie!

Rendez-vous entre 10h et 16h le samedi 18 septembre au 6 rue Berthelot. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 16h00

Sans inscription. Parcours ludique à réaliser en autonomie.

L’Epopée 6 rue Berthelot 13014 Marseille Marseille 13014 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51949198.jpg https://epopee-village.com/ https://www.facebook.com/lepopeemarseille

En plein cœur de Marseille, l’Epopée est un village d’irréductibles innovateurs optimistes qui vise à révéler les talents de tous les visiteurs. Notre ambition est de permettre à chacun(e) de s’épanouir. Trouver et vivre “sa propre épopée” ne doit pas être un luxe réservé à certains mais une aspiration légitime.

Le village a pris possession des anciens bureaux Ricard, de l’ancienne usine de fabrication et d’embouteillage et d’un parking de 250 places.

